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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:44

Снегопад и смена температуры могут спровоцировать лавины в горах Адыгеи

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия. Фото: архив КП

Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия. Фото: архив КП

Снегопад и смена температуры могут спровоцировать сход лавин в горах Адыгеи. Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия.

- Рекомендовано кататься только на размеченных, разрешенных трассах и регистрировать свой поход в МЧС России за 10 дней до выхода на маршрут, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники МЧС проводят постоянные тренировки. Чтобы при необходимости добраться в труднодоступные горные районы и помочь пострадавшим.