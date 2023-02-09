Снегопад и смена температуры могут спровоцировать лавины в горах Адыгеи

Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия. Фото: архив КП

Снегопад и смена температуры могут спровоцировать сход лавин в горах Адыгеи. Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия.

- Рекомендовано кататься только на размеченных, разрешенных трассах и регистрировать свой поход в МЧС России за 10 дней до выхода на маршрут, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудники МЧС проводят постоянные тренировки. Чтобы при необходимости добраться в труднодоступные горные районы и помочь пострадавшим.