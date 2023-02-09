В Новороссийске разбирают последствия норд-оста. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели продолжают убирать последствия норд-оста. Сильнейший ветер крушил все на своем пути. Он вырывал деревья, переворачивал фуры и даже отрывал крыши домов.

- Спасатели продолжают работать!!! Давненько не было таких долгих норд-остов... Берегите себя и свое имущество, - сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Непогода уже начала стихать, но штормовое предупреждение продлили до 9 февраля.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в станице Раевской под Новороссийском восстановили энергоснабжение.