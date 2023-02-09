На Кубани мужчина продал ВАЗ, но отдал его на металлолом, а не новой хозяйке

Дело направлено в суд

В Северском районе 25-летний мужчина ответит в суде за присвоение вверенного ему автомобиля.

- Местный житель продал ВАЗ-21070 и получил за него деньги. Но новая хозяйка попросила оставить машину на временное хранение. Через несколько месяцев обвиняемый сдал авто в пункт приема металла, а вырученной суммой распорядился по своему усмотрению. Ущерб потерпевшей составил более 75 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За присвоение машины кубанцу грозит до пяти лет лишения свободы.