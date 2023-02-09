Спортсмены Кубани завоевали четыре медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

Краснодарский край представляли 11 спортсменов.

Спортсмены Кубани завоевали четыре медали на Первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Между собой состязались юниоры и юниорки до 21 года. Соревнования проходили в Ижевске.

В состязаниях участвовали 490 спортсменов из 43 регионов страны. В Ижевске приехала и сборная Белоруссии. Краснодарский край представляли 11 спортсменов.

- Наши ребята показали неплохой результат. Среди них есть те, кто впервые выступал на всероссийском уровне — это Анна Юмашева, завоевавшая бронзу, - отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.