Прямое авиасообщение запустят из Омска в Сочи с мая

Рейсы будут осуществляться по воскресеньям. Фото: Олег УМАРОВ

Прямое авиасообщение запустят из Омска в Сочи. Первый полет запланирован на 22 мая. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям.

- Перевозка пассажиров будет выполняться на самолетах Boeing 737-800, - сообщили в пресс-службе аэропорта Омска.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, вылет из Омска запланирован в 15:50 часов, на курорте судно приземлиться в 16:50 часов (время указано местное). Из Сочи самолет будет отправлять в 18:10 часов, прибытие в Омск в 01:10 часов. Время полета составляет 4 часа 50 минут.