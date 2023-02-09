Роскадастр Кубани рассказал про сервис «Земля для стройки»

Кадастровая палата по региону

Комфортный климат и развитая инфраструктура притягивают в регион тысячи людей для дальнейшей жизни. В таком случае стоит ответственно подойти к выбору места под строительство жилья. Надежным помощником в этом деле является сервис «Земля для стройки». Эксперты «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказывают о пользе сервиса.

Сервис «Земля для стройки» упрощает процедуру оформления территории для жилищного строительства.

«На территории Краснодарского края сформирован «банк земли» для жилищного строительства на 527 земельных участках и территориях площадью 7956,64 га.

Управлением Росреестра по Краснодарскому краю организована работа с участием представителей региональных органов власти и местного самоуправления в Краснодарском крае для сбора данных о земельных участках и территориях, которые потенциально можно использовать под жилую застройку», – рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

«Сервис «Земля для стройки» даёт возможность оформить права на земельные участки как гражданам, так и юридическим лицам. Причем поиск свободных участков можно осуществить по всей территории России, по всему массиву выявленных свободных земель, пригодных под жилищное строительство. – отмечает заместитель директора ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

На сегодняшний день на территории Краснодарского края выявлено 476 территорий и земельных участков, пригодных под строительство ИЖС, их общая площадь составляет 1070,65 га.

Для строительства многоквартирных домов пригоден 51 участок и территории, их площадь 6885,99 га

Процедура подбора участка для строительства проста. Для этого нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты, затем выбрать в критериях поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку (23:*), и начать поиск.

Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки, а также сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель.

После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.