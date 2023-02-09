В Сочи нашли пропавшего 6-летнего мальчика живым

Ребенок сейчас находится дома с родителями

В Сочи накануне, 8 февраля, потерялся 6-летний ребенок. Поисковой отряд сообщил, что в 18 часов мальчик вышел на прогулку и не вернулся. Был ли он на улице с родителями или один, не сообщалось.

Утром 9 февраля стало известно, что ребенка нашли живым. Его искали несколько часов.

- Найден, жив, - сообщили в «Лиза Алерт». Но где все это время был ребенок и в каком состоянии находится сейчас, неизвестно.

Не исключено, что с родителями теперь будут общаться сотрудники ПДН.