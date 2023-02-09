На трассе ограничили движение большегрузов. Фото: t.me/ogibddgel

На трассе между Новороссийском и Геленджиком ограничили движение большегрузов. 49 машин не могут проехать по перевалу из-за урагана.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории Геленджика ограничено движение в сторону Новороссийска. На временной парковке, организованной на ФАД М-4 «ДОН» в районе поворота на Голубую бухту, находится 49 машин, - сообщили в Госавтоинспекции курорта.

Штормовое предупреждение об урагане продлили. Оно будет действовать до 9 февраля. Сильный ветер до 38 метров в секунду на побережье сохраняется.