В очереди на Керченскую переправу ожидают 277 машин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В очереди на Керченскую переправу стоят 277 машин. Они ожидают улучшения погоды на накопительной парковке в поселке Ильич.

- С 5 февраля в очереди скопилось 277 машин. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Для водителей развернули пункт обогрева. Также работает полевая кухня и два волонтера, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что все остальные накопительные площадки выведены в резерв. Их развернут при необходимости.