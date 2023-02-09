Инвестор отказался устанавливать колесо обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Новое колесо обозрения планировали установить в 2023 году Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отказались от установки нового колеса обозрения. Аттракцион планировали разместить в Юбилейном микрорайоне города. Однако инвестор отказался от установки объекта, сообщает «РБК Краснодар».

- По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в настоящее время реализация проекта об установке аттракциона в Юбилейном микрорайоне не планируется по инициативе инвестора, - сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Напомним, установить новое колесо обозрения планировали по улице им. 70-летия Октября в 2023 году. Новый объект площадью 1540 кв. м и высотой 50 метров должен был вместить 22 кабины для 176 зрителей. Полный оборот занял бы около 15 минут, а пропускная способность - 825 человек в час.