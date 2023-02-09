С выздоровлением в регионе за сутки выписаны 103 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 178 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 15 детей. Самому младшему новому пациенту 4,5 месяца, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре заболели 85 человек, в Новороссийске - 16, в Сочи - 12, в Горячем Ключе, Кущевском и Северском районах - по пять. По четверо пациентов прибавилось в Армавире, Староминском, Усть-Лабинском муниципалитетах, по трое - в Гулькевичском, Кавказском, Мостовском, Тихорецком, Крымском районах.

В Геленджике, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Павловском, Славянском, Тимашевском районах прибавилось по два пациента, в Абинском, Белореченском, Выселковском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском – по одному.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 103 пациента.