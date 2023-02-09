На Кубани по нацпроекту капитально отремонтируют шесть поликлиник

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно возводят социальные объекты. В том числе, особое внимание – поликлиникам. По нацпроекту ремонт запланирован в шести зданиях.

- Ремонт поликлиник по нацпроекту «Здравоохранение» проведут в Абинском, Брюховецком, Белореченском, Динском, Калининском и Славянском районах. В учреждениях заменят коммуникации, кровлю, окна и двери, проведут отделочные работы, - сообщили в администрации Краснодарского края.

Кроме этого, в этом году планируется завершить строительство восьми поликлиник по программе модернизации первичного звена и одну поликлинику в Краснодаре за счет краевых средств.

Еще пять детских поликлиник достроят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах, одну – в Краснодаре. Три взрослые поликлиники появятся в Мостовском, Новопокровском и Калининском районах.