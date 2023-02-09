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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:34

Самая дешевая квартира в новостройках Сочи продается за 8,1 млн рублей

На первичном рынке продается 953 объекта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию площадью 24 квадратных метров.

Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию площадью 24 квадратных метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с января 2023 года на продажу выставили 963 квартир в новостройках. Самый дешевый объект со сдачей в этом году обойдется в 8,1 миллион рублей.

- Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию площадью 24 квадратных метров. Квартира располагается на втором этаже 12-этажки, - рассказали в пресс-службе риелторского центра.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самая дорогая квартиры продается за 62 миллиона рублей. Она находится в Адлерском районе. За эту сумму покупатель приобретет двухкомнатную квартире площадью 70 квадратных метров.