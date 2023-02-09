Более 4,5 тысяч детей оздоровятся в бальнеолечебнице Краснодара в 2023 году Фото: kuban-kbl.ru

Более 4,5 тысяч детей оздоровятся в бальнеолечебнице Краснодара в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Получить путевки могут юные жители Краснодара в возрасте от 4 до 17 лет с медицинскими показаниями. Их выдают в управлении по вопросам семьи и детства Краснодара. Перед этим требуется собрать необходимый пакет документов:

- копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя

- копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта для ребенка, достигшего 14 лет на момент подачи заявления, подтверждающего его регистрацию на территории края

- справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства, которую также можно бесплатно оформить в бальнеолечебнице.

Отмечается, что копии должны быть заверены или предоставлены с подтверждающим подлинником. Подать документы можно с понедельника по четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по улице Кузнечной, 4, 5 этаж, кабинет № 504 любом в любом отделении МФЦ Краснодара.

- В управлении ведется учет заявок на оздоровление предыдущих годов. Таким образом, если граждане не воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение ранее, они сохраняют очередь до момента получения путевки, - отметили в городской администрации.

Кроме того, ребята в возрасте от 7 до 17 лет в марте и апреле смогут пройти лечение в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» Анапы и санаторно-оздоровительном лагере «Фламинго» в поселке Пересыпь Темрюкского района. Пакет документов и способ их подачи не изменяется.