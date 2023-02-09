«Роза Хутор» выпустил Детскую горную энциклопедию

Фото предоставлено пресс-службой «Роза Хутор»

«Роза Хутор» последовательно придерживается принципов устойчивого развития. В их числе – просветительская деятельность, направленная на сохранение природы, культуры и традиций горного Черноморья, региона, где непосредственно расположен курорт. Таким образом «Роза Хутор» поддерживает публикацию научно-популярных брошюр о животном мире, монографий по истории Красной Поляны и тп. В сотрудничестве с Издательским домом Мещерякова было выпущены две книги: «Сказки горного Черноморья» и переиздание воспоминаний легендарного барона Торнау, первооткрывателя района Большого Сочи под названием «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера». Совсем недавно вышла из печати третья совместная работа – «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек».

Это издание предназначено для детей среднего школьного возраста и дает представление о таком удивительном явлении природы как горы. Как они появляются? Что значит высота над уровнем моря? Чем уникален горный климат? Какие растения и животные обитают только в этом ландшафте? Как живут в горах люди? Как вести себя, чтобы не навредить экологии гор? Каким спортом можно заниматься в горах? В книге собраны ответы на целых 80 «горных вопросов». Каждый из них не только поможет лучше понять происхождение каменных великанов, но научит ценить и беречь их.

Фото предоставлено пресс-службой «Роза Хутор»

Как отмечает генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова: «Книга уникальна еще и тем, что мы очень подробно остановились вопросах, связанных с горными системами России, прежде всего Кавказа. Это не только самые молодые, но и самые высокие горы страны. Здесь находятся целых восемь «пятитысячников». При этом фокус сделан на горы Западного Кавказа. Его живописная природа, исторические памятники и уникальная природа превратила этот край в одно из любимейших мест отдыха. Но горы любят не только восторженных туристов, но и вдумчивых, уважающих их людей. Тогда они вдохновят, удивят и раскроют всю свою красоту».

Книга на 126 страницах, прекрасно иллюстрирована и разделена на тематические главы «Что такое горы?», «Природа гор», «Горы мира», «Человек и горы». Ее тираж составил 1500 экземпляров.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский сказал: «Мы рады продолжить нашу издательскую программу, тем более, выпустить энциклопедию о горах, адресованную нашим самым главным гостям - детям. Как известно, курорт «Роза Хутор» ориентирован на семейную аудиторию, и мы много внимания уделяем организации именно детского досуга. Зимой и летом проводим любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Теперь его участники смогут получить в подарок такую хорошую и полезную книгу. Замечательно, что, ознакомившись с ее содержанием, ребенок сможет проверить какие-то изложенные в ней факты сразу в горах, на нашем курорте».

Книгу «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек» можно будет получить в подарок не только участвуя в соревнованиях, но и занимаясь в детских горнолыжных кемпах или летней Горной академии «Роза Хутор», приобрести в сувенирных магазинах курорта, а также в интернет-магазине Издательского Дома Мещерякова.

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 105 километра, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Восемь лет подряд, начиная с 2013, «Роза Хутор» признавался лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

«Издательский Дом Мещерякова» — московское книжное издательство, занимающее лидирующие позиции на рынке детской и классической подарочной литературы уже более 18 лет. Основная задача издательства — выпуск качественных книг в достойном полиграфическом исполнении. Его книги востребованы среди литературных гурманов — людей, которым чрезвычайно важно формирование и развитие читательского вкуса не только у себя, но и у детей, близкого окружения. Диапазон направлений работы издательства очень широк: за годы существования компанией было выпущено более 1100 наименований книг с уникальным оформлением, придумано более 100 оригинальных серий, в которые вошли классические произведения, исторические романы и детективы, современная литература для детей и юношества и качественный нон-фикшн.