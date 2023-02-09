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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:59

В Краснодаре отремонтируют участок улицы Круговой

Здесь также сделают тротуар, ливневку и освещение
Светлана ОВДЕЙ
Работы запланированы с 13 февраля по 15 мая Фото: krd.ru

Работы запланированы с 13 февраля по 15 мая Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют участок улицы Круговой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновят участок от дома №203/3 по Круговой до Стахановской. Его протяженность – 485 метров. Здесь также оборудуют тротуар, ливневку и освещение.

Отмечается, что после ремонта улица Круговая соединит улицы Дзержинского, Тургенева и дорогу по улице Круговой, построенную в 2021 году.

- Это позволит добираться с Круговой до центра города буквально за 15 минут, а еще - без проблем выезжать из Фестивального микрорайона жителям улиц Симиренко, Яна Полуяна и частного сектора, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Уточняется, что отремонтированный участок также разгрузит улицы Тургенева и Красных Партизан.

Работы на улице Круговой запланированы с 13 февраля по 15 мая. Участок отремонтирует застройщик при поддержке городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.