В Адыгее полицейский обманул задержанного и потребовал взятку

Оперуполномоченный потребовал взятку с мужчины за то, что тот не делал Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее полицейский обманул задержанного. Оперуполномоченный потребовал взятку с мужчины за то, что тот не делал.

- Являясь представителем власти, действуя из корыстных побуждений, в один из дней ноября 2022 года сообщил доставленному в отдел полиции ранее судимому гражданину не соответствующую действительности информацию об осуществлении уголовного преследования в отношении доставленного, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - За денежное вознаграждение он предложил помочь избежать заключения под стражу и уйти от уголовной ответственности.

Задержанный испугался возбуждения уголовного дела и заключения под стражу. В тот же день он перевел часть суммы. Получить всю сумму у полицейского не получилось. Его задержали сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.