Дорожники предупредили о снежном накате на дорогах Адыгеи 10 февраля

На улицах республики ожидается гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 10 февраля ожидается снежный накат и гололедица. Об этом сообщили в ФКУ «Черноморье».

На территории республики продолжает сохраняться минусовая температура. Днем воздух прогревается до -4 градусов. Ночью же столбики термометра опускаются до - 11 градусов, осадки остановились. В горах ситуация такая же. Однако местами продолжает идти снег.

Снегопад и смена температуры могут спровоцировать сход лавин в горах Адыгеи. Спасатели призывают любителей активного отдыха обращать особое внимание на погодные условия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Майкопе попросили убрать мешающие уборке снега машины. В горе продолжают расчищать территории от последствий снегопада.