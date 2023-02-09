Дорогу между Геленджиком и Новороссийском открыли. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

На трассе между Геленджиком и Новороссийском открыли дорогу для большегрузов. Машины не могли проехать участок с 6 февраля из-за урагана.

- Ограничение движения грузовых транспортных средств, введенное в связи с ухудшением погодных условий, снято. Движение всех видов транспорта по дороге М4 «Дон» в сторону Геленджика осуществляется в штатном режиме, - сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

10 и 11 февраля на побережье Черного моря продолжит дуть сильный ветер. Местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на трассе между Новороссийском и Геленджиком ограничили движение большегрузов.