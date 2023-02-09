Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 10:27

На Кубани водитель без прав сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Мужчина был пьян
Светлана ОВДЕЙ
Пострадавшего 60-летнего водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пострадавшего 60-летнего водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель без прав сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Авария произошла накануне, 8 февраля, в станице Новокорсунской Тимашевского района.

Предварительно, 34-летний водитель ВАЗ 2114 около 19:00 выехал на встречную полосу. Не справившись с управлением из-за непогоды, он столкнулся с велосипедистом, после чего скрылся с места ДТП.

Прибывшие сотрудники ДПС установили и нашли скрывшегося водителя. Внешние признаки указывали на то, что он пьян. От медосвидетельствования мужчина отказался.

- В результате происшествия 60-летний водитель велосипеда с травмами госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.