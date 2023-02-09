Строительство обойдется в 1,6 трлн рублей.

Владимир Путин поручил проработать финансирование строительства трассы Джубга-Сочи. Правительство России должно контролировать ход работ. Данные об этом размещены на сайте Кремля.

- Доклад по выполнению проекта необходимо предоставить до 31 марта 2023 года. Ответственным назначен Михаил Мишустин, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что скоростную трассу Джубга - Сочи поэтапно запустят к 2035 году. Строительство обойдется в 1,6 трлн рублей.