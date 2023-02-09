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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:36

Росприроднадзор объявил предостережение нацпарку Сочи за незаконное содержание енотов

В спецслужбу поступило заявление о плохих условиях, в которых содержатся животные.
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ситуацию контролируют Росприроднадзор. Фото: https://t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Ситуацию контролируют Росприроднадзор. Фото: https://t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Росприроднадзор объявил предостережение нацпарку Сочи за незаконное содержание двух енотов-полоскунов. Животные находятся на территории “Дендрария”. Однако Росприроднадзор не выдавал разрешение на содержание и разведение енотов. К слову, в спецслужбу поступило заявление о плохих условиях, в которых содержатся животные.

- Установлено, что животные были переданы по договору пожертвования от ОАО «РЖД-Здоровье» санаторий Октябрьский», однако, разрешение на содержание животных нацпарк до настоящего времени не получил, - сообщили в пресс-службе южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ситуацию контролируют Росприроднадзор.