Росприроднадзор объявил предостережение нацпарку Сочи за незаконное содержание енотов

Ситуацию контролируют Росприроднадзор. Фото: https://t.me/rosprirodnadzor_yuzhnoye

Росприроднадзор объявил предостережение нацпарку Сочи за незаконное содержание двух енотов-полоскунов. Животные находятся на территории “Дендрария”. Однако Росприроднадзор не выдавал разрешение на содержание и разведение енотов. К слову, в спецслужбу поступило заявление о плохих условиях, в которых содержатся животные.

- Установлено, что животные были переданы по договору пожертвования от ОАО «РЖД-Здоровье» санаторий Октябрьский», однако, разрешение на содержание животных нацпарк до настоящего времени не получил, - сообщили в пресс-службе южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ситуацию контролируют Росприроднадзор.