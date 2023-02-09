В Сочи мужчина украл у своего начальника 100 кг красной икры

Сумма ущерба составила 1 миллион рублей Фото: Мария КАЮРОВА

В полицию Сочи обратился индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, у него кто-то украл 100 кг красной икры. Бизнесмен уехал на несколько дней в командировку. Но, когда вернулся, простыл след икры вместе с служебным автомобилем Ford Transit. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей.

- При дальнейшем опросе потерпевшего стражи порядка установили, что к совершению преступления может быть причастен один из работников фирмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Молодой человек имел свободный доступ к автомобилю, на рабочем месте отсутствовал и на звонки не отвечал.

В результате проведения оперативно-розыскных полицейские обнаружили автомобиль на обочине дороги. Однако икры уже там не было. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его в поезде при попытке уехать в Москву на заработки.

26-летнего парня доставили в отдел полиции. Выяснилось, что икру он уже продал, а деньги потратил. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Ему грозит до шести лет тюрьмы.