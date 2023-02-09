На Кубани осудят 17-летнего парня и его приятеля за сбыт наркотиков

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят 17-летнего парня и его 20-летнего приятеля за сбыт наркотиков. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло весной 2022 года в Анапе. На тот момент 16-летний подросток в одном из мессенджеров познакомился с неустановленным лицом и согласился распространять наркотики в виде тайниковых закладок.

Они разработали план – «работодатель» указывал место, где подросток должен получить вещества. После этого «работник» должен был распространять наркотики в определенных местах, сообщать покупателям координаты и получать деньги. Обвиняемый привлек знакомого, который согласился помочь распространять тайниковые закладки.

- 16 мая 2022 года обвиняемые приобрели вышеуказанным способом расфасованное наркотическое средство, которое поместили в различных местах города Анапы. Между тем, противоправная деятельность несовершеннолетнего и его сообщника попала в поле зрения правоохранительных органов и они были задержаны, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

При проверке у обвиняемых изъяли девять свертков с наркотиками массой более 8,3 граммов.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

- Уголовное дело в отношении неустановленного сообщника фигурантов выделено в отдельное производство, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.