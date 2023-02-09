При доказанности вины мужчине может грозить до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

Житель Ростовской области подкараулил у дома 14-летнего школьника и пытался совратить. На мужчину завели уголовное дело, сообщает «КП» - Ростов-на-Дону.

Все произошло в одном из хуторов на севере региона. По информации источника в правоохранительных органах, 27-летний мужчина жил по соседству с девятиклассником. Одним вечером он встретил школьника, который возвращался домой.

Изначально мужчина попытался поговорить с соседским мальчиком. За разговорами о делах в школе мужчина начал приставать к подростку на безлюдной в тот момент улице.

Школьнику удалось оттолкнуть соседа и уйти домой. Мама, увидев сына, начала расспрашивать его, что случилось. В этот момент подросток рассказал о домогательствах со стороны соседа. Женщина, выслушав ребенка, сразу обратилась в правоохранительные органы.

По словам жителей поселений, мужчина иногда вел себя странно и ходил по хутору без дела. Подозреваемый был безработным, ничем не интересовался, но казался безобидным. В семье мужчины воспитываются трое детей. Мужчина не женат и не имеет девушки.

- Поговаривают, что у него есть проблемы с психикой, - рассказали жители хутора.

На мужчина завели уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что при доказанности вины мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.