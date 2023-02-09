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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:40

Житель Ростовской области подкараулил у дома 14-летнего школьника и пытался совратить

Возбуждено уголовное дело
ПАВЛОВА Валерия
При доказанности вины мужчине может грозить до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

При доказанности вины мужчине может грозить до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

Житель Ростовской области подкараулил у дома 14-летнего школьника и пытался совратить. На мужчину завели уголовное дело, сообщает «КП» - Ростов-на-Дону.

Все произошло в одном из хуторов на севере региона. По информации источника в правоохранительных органах, 27-летний мужчина жил по соседству с девятиклассником. Одним вечером он встретил школьника, который возвращался домой.

Изначально мужчина попытался поговорить с соседским мальчиком. За разговорами о делах в школе мужчина начал приставать к подростку на безлюдной в тот момент улице.

Школьнику удалось оттолкнуть соседа и уйти домой. Мама, увидев сына, начала расспрашивать его, что случилось. В этот момент подросток рассказал о домогательствах со стороны соседа. Женщина, выслушав ребенка, сразу обратилась в правоохранительные органы.

По словам жителей поселений, мужчина иногда вел себя странно и ходил по хутору без дела. Подозреваемый был безработным, ничем не интересовался, но казался безобидным. В семье мужчины воспитываются трое детей. Мужчина не женат и не имеет девушки.

- Поговаривают, что у него есть проблемы с психикой, - рассказали жители хутора.

На мужчина завели уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что при доказанности вины мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.