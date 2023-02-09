В Новороссийске угнали машину из мастерской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске автомеханик угнал у клиентки автомобиль. Полицейские задержали мужчину, когда тот ехал домой.

- В дежурную часть отдела полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску обратилась местная жительница. Она рассказала, что сдала транспортное средство на диагностику в автосервис, а когда вернулась в мастерскую, не обнаружила там машину, - сообщили в пресс-службе МВД России по Новороссийску.

Уточняется, что в это же время на маршруте патрулирования находились сотрудники ДПС. Они остановили автомобиль проверки документов. Машиной управлял 36-летний местный житель, который не имел документов на транспортное средство. Дальнейшая проверка установила, что оно числится в угоне.

Сотрудник автомастерской рассказал, что взял машину для того, чтобы доехать к себе домой.