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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 11:55

На Кубани водитель грузовика насмерть сбил 62-летнего велосипедиста

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Велосипедист скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Велосипедист скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель грузовика насмерть сбил 62-летнего велосипедиста. Авария произошла в четверг 9 февраля в Курганинском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Газели» совершил наезд на велосипедиста. 62-летний мужчина в этот момент проезжал в попутном направлении.

- В результате наезда велосипедист погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тимашевском районе водитель без прав сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавшего 60-летнего мужчину госпитализировали.