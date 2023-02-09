Велосипедист скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель грузовика насмерть сбил 62-летнего велосипедиста. Авария произошла в четверг 9 февраля в Курганинском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Газели» совершил наезд на велосипедиста. 62-летний мужчина в этот момент проезжал в попутном направлении.

- В результате наезда велосипедист погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тимашевском районе водитель без прав сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавшего 60-летнего мужчину госпитализировали.