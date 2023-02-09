Евгений Наумов и Вера Галушко побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара наградил троих ветеранов знаками Почетных граждан города и медалями «За заслуги». Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко лично передали награды Марии Губиной, Александра Белозерцева и Анну Попову.

Ветераны Великой Отечественной войны живут в хуторе Ленина. Евгений Наумов, Вера Галушко и глава Карасунского округа Николай Хропов побывали у них в гостях в преддверии 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Мария Губина родилась в Башкирии. Окончив педучилище, в 1943 году она попала на фронт и работала с секретными документами и картами. После войны женщина 35 лет работала в школе. Мария Губина награждена медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда».

Александр Белозерцев родом из Воронежской области воевал на Ленинградском фронте, освобождал остров Эзель и демобилизовался в 1954 году. 32 года он посвятил работа на приборно-механическом заводе. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Жукова», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», Орденом Отечественной войны 1 степени и знаком «Участник Парада 60 лет Победы».

Анна Попова родилась в Рязанской области. В 1942 году она попала на фронт, служила при штабе телеграфистом-морзистом. После войны с мужем-фронтовиком работала в совхозе «Пашковский», а с 2000 года состоит в Совете ветеранов. Награждена Орденом Отечественной войны, медалями «Фронтовик 1941—1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Жукова» «За доблестный труд».

- Это настоящие герои и труженики. Люди, которые полностью отдали себя на благо нашей Родины и будущих поколений. Вклад Марии Михайловны, Александра Васильевича и Анны Ивановны в Великую Победу и в процветание нашей страны в мирное время переоценить просто невозможно, - отметил Евгений Наумов. - Они - пример для всех нас, нашей молодежи.