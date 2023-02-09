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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:22

Проект реставрации Зимнего театра в Сочи подготовят осенью

Сроки самой реставрации еще неизвестны
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ремонтировать начнут еще нескоро. Фото: администрация Сочи

Ремонтировать начнут еще нескоро. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил Зимний театр. Здание планируют полностью реставрировать. Однако ремонтировать начнут еще нескоро.

- Специалисты исследовали все помещения и фасад. Сейчас создаем детальную трехмерную модель, рассчитаем точный объем работ и количество материалов, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Администрация планирует сохранить исторический облик фасада. К слову, проект подготовят только осенью 2023 года. Только после этого мэрия будет определять сроки самой реставрации.