Проект реставрации Зимнего театра в Сочи подготовят осенью

Ремонтировать начнут еще нескоро. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил Зимний театр. Здание планируют полностью реставрировать. Однако ремонтировать начнут еще нескоро.

- Специалисты исследовали все помещения и фасад. Сейчас создаем детальную трехмерную модель, рассчитаем точный объем работ и количество материалов, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Администрация планирует сохранить исторический облик фасада. К слову, проект подготовят только осенью 2023 года. Только после этого мэрия будет определять сроки самой реставрации.