В Краснодаре 12 февраля изменится маршрут двух трамваев и трех автобусов Фото из архива КП

В Краснодаре 12 февраля изменится маршрут двух трамваев и трех автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временно изменится схема движения трамваем №2,4 и автобусов №2Е, 67 и 106А. Это связано с проведением патриотической акции «Краснодар 1943. Живая история».

Так, с 13:00 и до завершения акции автобусы № 2Е проедут в обоих направлениях от улицы Дзержинского по улицам Красной, Северной, Октябрьской и Мира.

Автобусы № 67 и № 106А проследуют от улицы Октябрьской по улицам Мира, Красноармейской, Карасунской, Октябрьской и по установленным маршрутам.

С 18:30 и до завершения акции трамваи № 2 будут проезжать от улицы Декабристов через Кооперативный рынок по улице им. Гоголя до железнодорожного вокзала Краснодар-1. Трамваи № 4 из Комсомольского микрорайона отправятся от Кооперативного рынка по улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до остановки «Ул. им. 40-летия Победы».

Последние вагоны трамвая № 2 отправятся от улицы Декабристов в 17:41, а от улицы Индустриальной - в 18:01. По маршруту № 4 составы проследуют из Комсомольского микрорайона в 17:25, а от улицы Индустриальной - в 18:06.

- После 20:00 движение трамваев по обычным маршрутам будет восстановлено в полном объеме, - уточнили в мэрии Краснодара.