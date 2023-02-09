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НовостиКарта Кубани9 февраля 2023 13:35

В Анапе спасатели пообещали не пускать рыбаков на обледенелые водоемы

Сотрудники МЧС патрулируют реки и водоемы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе усилили контроль на водных объектах. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе усилили контроль на водных объектах. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе спасатели пообещали не пускать рыбаков на обледенелые водоемы. Сотрудники МЧС патрулируют реки и водоемы. Также они регулярно проводят замеры толщины льда.

- Специалисты поисково-спасательного отряда держат на особом контроле места несанкционированного выхода на лед в хуторе Усатова Балка и поселке Пятихатки. Там толщина льда на данный момент составляет от 1 до 4 сантиметров, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что ледовый покров должен быть не тоньше 10 сантиметров для того, чтобы выдержать одного человека. Для группы людей необходима толщина не менее 25 сантиметров.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Кубани из реки Кочеты достали тело утонувшего 13-летнего мальчика.