В Анапе усилили контроль на водных объектах. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе спасатели пообещали не пускать рыбаков на обледенелые водоемы. Сотрудники МЧС патрулируют реки и водоемы. Также они регулярно проводят замеры толщины льда.

- Специалисты поисково-спасательного отряда держат на особом контроле места несанкционированного выхода на лед в хуторе Усатова Балка и поселке Пятихатки. Там толщина льда на данный момент составляет от 1 до 4 сантиметров, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что ледовый покров должен быть не тоньше 10 сантиметров для того, чтобы выдержать одного человека. Для группы людей необходима толщина не менее 25 сантиметров.

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