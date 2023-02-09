Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края. Риск схода снежных масс сохраняется на высоте более 1500 метров.

- С 18:00 9 февраля до 18:00 10 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей просят быть внимательными и напоминают о соблюдении мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «01», с мобильного - «101».