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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:49

Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Риск схода снежной массы сохраняется на высоте более 1500 метров
Светлана ОВДЕЙ
Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края Фото: 23.mchs.gov.ru

Синоптики предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края. Риск схода снежных масс сохраняется на высоте более 1500 метров.

- С 18:00 9 февраля до 18:00 10 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей просят быть внимательными и напоминают о соблюдении мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «01», с мобильного - «101».