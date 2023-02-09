УЦН 2.0: «Ростелеком» построил в 2022 году 12 базовых станций на Кубани и в Адыгее

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил строительство базовых станций мобильной связи в 12 населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).

Национальный провайдер обеспечил цифровое равенство для жителей поселков Асфальтовая Гора, Кубанец, хуторов Октябрьский, Свободный, Косинов, Кувичинский, Новокрымский, Верхняя Ставрополька, сел Терзиян, Новопокровское, Гунайка Четвертая, а также аула Натухай.

«Программа УЦН 2.0 — проект, который имеет высокую социальную значимость и делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие современные, я бы даже сказал, жизненно важные сервисы для жителей малых населенных пунктов. Перечень поселков и сел, которые попали в периметр проекта, формировали сами жители путем голосования на сайте Госуслуг. Эти поселения планируется охватить связью в первую очередь», — отметил Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края.

При подключении базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» специалисты «Ростелекома» используют преимущественно волоконно-оптические линии связи, чтобы обеспечить передачу данных на высокой скорости, а также увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц.

«”Ростелеком” продолжает устранять цифровое неравенство в удаленных районах Краснодарского края в рамках проекта УЦН 2.0. В малые населенные пункты приходит мобильная связь четвертого поколения LTE (4G). Это позволяет сельчанам полноценно общаться, отправлять и получать объемные файлы, смотреть видео в хорошем качестве и в целом пользоваться современными интернет-сервисами. Для того, чтобы реализовать проект в 2022 году, технические специалисты компании проложили дополнительно 65 км волоконно-оптических линий связи. По всем установленным базовым станциям проведено тестирование с участием независимых экспертов и представителей региональной власти, а также глав поселений на соответствие заявленным скоростям и уровню сигнала», — рассказал директор Краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

В прошлом году «Ростелеком» в Краснодарском крае построил 70 базовых станций в рамках УЦН 2.0. Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.