Кубанские дети смогут попробовать свои силы в криптоискусстве и выиграть поездку к Смешарикам

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

На платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М» появился новый образовательный онлайн-курс по цифровому искусству. Он был создан в сотрудничестве с авторами анимационного сериала «Смешарики» и предназначен для детей от 6 до 10 лет. Здесь можно бесплатно обучиться и нарисовать с помощью компьютера цифровую копию какой-нибудь известной картины. А потом с этой картиной поучаствовать в конкурсе на этом же сайте.

Для этого до 31 мая 2023 года им нужно будет разместить свои работы на www.pokolenie.mts.ru

Победителя ждет поездка в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации – создателя «Смешариков». А вторые и третьи места будут отмечены многофункциональными смарт-часами от МТС и другими призами.

- Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Поэтому мы рады, что ИТ-специалисты «МТС Диджитал», объединившиеся на онлайн-платформе «Поколение М», готовы рассказывать детям про основы криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта, – комментирует руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.