В Краснодарском крае снизилась подростковая преступность Фото из архива КП

В Краснодарском крае на 9% снизилась подростковая преступность. Статистику озвучили на заседании координационного совещания и Антитеррористической комиссии, которое провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник краевого УФСБ Сергей Захарихин.

Как отметил глава региона, сейчас молодежь необходимо защитить от попыток вовлечения их в экстремизм.

- В ответ мы должны слаженно работать по всем направлениям, проводить эффективную внутреннюю, информационную и молодежную политику. Создавать интересные и понятные им программы, развивать спорт, - отметил Вениамин Кондратьев. - Дети и подростки должны стать самыми активными участниками жизни региона.

Сейчас органы внутренних дел ведут системную работу, чтобы защитить подростков от угроз.

- Проводим запреты к экстремистским сайтам. Также охраняем школьников от потенциальной опасности – ежемесячно проводим инструктаж по пропускному режиму в учебных заведениях, - сообщил врио начальника ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Виталий Наумейко.

Несмотря на снижение подростковой преступности в регионе, в некоторых районах происшествий с детьми в 2022 году стало больше. Всего в крае проживают 1,3 млн несовершеннолетних. На учете в органах профилактики состоят 13 тысяч ребят.

В течение трех лет в крае работает институт наставничества, который помогает детям, оказавшимся в трудной ситуации. А с 2023 учебного года в школах ввели должности советников директора по воспитанию для координация работы с детьми, общественного движения, волонтерства.

- Ребята с 14 лет могут обращаться в центры занятости края, где им подбирают подходящую работу. В прошлом году в период летних каникул было трудоустроено почти 30 тысяч детей. Из них треть - это дети, состоящие на профучете. План на этот год – трудоустроить порядка 25 тысяч ребят, - отметила замглавы региона Анна Минькова.