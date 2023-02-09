Пассажирские суда планируют запустить из Ростовской области в Ейск и Анапу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирские суда планируют запустить из Ростовской области в Ейск и Анапу. Морские маршруты также планируют открыть в Керчь и Ялту. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Дон 24».

Как отметил Василий Голубев, сейчас в регионе создают судоходную компанию «Дон» и подготавливают документы. Запустить водное сообщение могут уже в 2023 году.

- Сделали заявки на приобретение судов «Валдай - 45Р» и быстроходного «Метеор - 120 М. Первое планируем получить уже в 2023 году, а «Метеор» - в 2025-м, - отметил губернатор Ростовской области.

Речные маршруты, в частности, планируются из Ростова в Азов и Волгодонск, а морские – в Ейск, Анапу, Керчь и Ялту.