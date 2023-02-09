Минсельхоз намерен внедрить цифровые технологии в АПК Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Минсельхоз Кубани расширяет применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Ведомство заключило соглашение о сотрудничестве с цифровой логистической платформой. В АПК региона будут внедрять инновационные технологии, повышающие производительность труда и обобщающие опыт и предложения по совершенствованию законодательства.

– Технологии с программным обеспечением интегрированы практически во все сферы экономики региона, в том числе и АПК. В этом плане Кубань считается одним из самых продвинутых регионов стране. Например, в растениеводстве уровень цифровизации за пять лет вырос на 30% - рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека.

Около 250 кубанских хозяйств используют цифровые технологии на площади около 1,2 млн га. Благодаря новому соглашению производители региона получат доступ к тысячам проверенных грузоперевозчиков и смогут организовать доставку любых объемов продукции.