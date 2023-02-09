Губернатор Кубани выделил еще 47 млн рублей на восстановление разрушенной многоэтажки в Ейске

Сейчас на месте жилой высотки пустырь.

Вениамин Кондратьев выделил дополнительные 47 млн рублей на восстановление разрушенного в результате авиакатастрофы дома в Ейске. Средства предназначены для ликвидации последствий падения самолета во дворе жилого дома и проведение восстановительных работ в разрушенной многоэтажке. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Краснодарского края, сообщает ТАСС.

В начале февраля рабочие завершили демонтаж многоквартирного дома по улице Коммунистической, 20/1. После того, как вывезут весь мусор, начнется строительство подъездов и квартир. Жильцы дома будут дожидаться новоселья в пунктах временного размещения и в арендованных квартирах, оплачивать которые помогают власти.

- Сразу хочу обозначить, что никого из ПВР выселять с наступлением курортного сезона не будут. Люди будут оставаться в пункте временного размещения пока не получат свое жилье и не сделают там ремонт, - уточнил глава Ейского района Роман Бублик.

В общей сложности, из резервного фонда муниципалитету были выделены средства на помощь пострадавшим в размере 67 млн рублей.