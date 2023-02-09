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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:04

Губернатор Кубани выделил еще 47 млн рублей на восстановление разрушенной многоэтажки в Ейске

Всего на ликвидацию последствий авиакатастрофы было выделено 114 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Сейчас на месте жилой высотки пустырь.

Сейчас на месте жилой высотки пустырь.

Вениамин Кондратьев выделил дополнительные 47 млн рублей на восстановление разрушенного в результате авиакатастрофы дома в Ейске. Средства предназначены для ликвидации последствий падения самолета во дворе жилого дома и проведение восстановительных работ в разрушенной многоэтажке. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Краснодарского края, сообщает ТАСС.

В начале февраля рабочие завершили демонтаж многоквартирного дома по улице Коммунистической, 20/1. После того, как вывезут весь мусор, начнется строительство подъездов и квартир. Жильцы дома будут дожидаться новоселья в пунктах временного размещения и в арендованных квартирах, оплачивать которые помогают власти.

- Сразу хочу обозначить, что никого из ПВР выселять с наступлением курортного сезона не будут. Люди будут оставаться в пункте временного размещения пока не получат свое жилье и не сделают там ремонт, - уточнил глава Ейского района Роман Бублик.

В общей сложности, из резервного фонда муниципалитету были выделены средства на помощь пострадавшим в размере 67 млн рублей.