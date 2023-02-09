Южный завод тяжелого станкостроения Кубани попал в пятерку лучших предприятий страны

С 2019 года ЮЗТС изготовил десятки станков и обрабатывающих центров. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Южный завод тяжелого станкостроения Кубани попал в топ-5 лучших предприятий страны. Производство появилось в 2016 год на базе завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас с конвейеров компании сходят более трех десятков сложных станков, востребованных в металлургии, авиастроении и энергетике.

– Промышленность Кубани планомерно наращивает объемы производства, опережая общероссийские показатели. И мы стараемся помогать нашим предприятиям. В прошлом году на комплекс мер поддержки было направлено 2,6 млрд рублей, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

ЮЗТС является участником программ господдержки. Это позволяет улучшить инфраструктуру и наращивать объемы производства машиностроения.