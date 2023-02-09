Сельхозпредприятие Тихорецкого района присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

На сельхозпредприятии Тихорецкого района дали старт нацпроекту «Производительность труда». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На сельхозпредприятии Тихорецкого района дали старт национальному проекту «Производительность труда». Внедрять бережливые технологии планируют на производстве молока. Сотрудники прошли обучение основам бережливого производства и под присмотром экспертов Регионального центра компетенций разработают полугодовой план оптимизации.

– Несмотря на сложные экономические обстоятельства кубанские сельхозпроизводители наращивают объемы и расширяют рынки сбыта. АПК вносит существенный вклад в краевую экономику, и поэтому наша задача – не просто поддержать отдельные предприятия, а продолжать формировать инфраструктуру для роста производительности труда в этой отрасли, – рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В Краснодарском крае уже более 227 предприятий присоединились к национальному проекту «Производительность труда». К 2024 году количество участников проекта должно вырасти до 243 организаций.