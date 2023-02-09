На Кубани в 2023 году приступят к рекультивации трех свалок

В Краснодарском крае в 2023 году начнут рекультивацию трех свалок. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2023 год будут ликвидированы три свалки. К рекультивации мусорных полигонов, исчерпавших свой ресурс, приступят в Краснодаре, Горячем Ключе и в Славянском районе.

- В регионе идет большая работа по строительству новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, но параллельно мы должны и ликвидировать старые свалки. Полностью рекультивация должна быть завершена до конца 2024 года, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

В селе Кабардинка уже приступили к ликвидации свалок в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В Геленджике в ближайшее время подрядчик выйдет в активную стадию производства работ. Там уже завершили устройство строительного городка и продолжают отсыпку подъездной дороги.