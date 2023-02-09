На Кубани выдано более 6 тысяч жилищных сертификатов прибывшим из новых регионов России

Переехавшим на Кубань из новых регионов России помогают адаптироваться к новым условиям. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

Прибывшим на Кубань из новых регионов России одобрено свыше 6 тысяч жилищных сертификатов. Многие семьи уже стали новоселами и устроились на работу. Тем, кто еще не реализовал сертификат, оказывают помощь специалисты Росреестра, МФЦ, УФМС и Центра занятости. Всего же в краснодарский край переехали 12,5 тысяч человек.

- Всем нашим согражданам мы предоставим необходимые возможности для полноценной интеграции в жизнь региона. Мы помогаем людям получить российские паспорта, полагающиеся социальные выплаты и рассказываем о муниципалитете края и открытых там вакансиях, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Для помощи прибывшим гражданам создан единый центр подготовки документов, где проходят юридические консультации специалистов. Несовершеннолетние посещают дополнительные занятия по хореографии, декоративно-прикладному творчеству, развлекательные программы и спортивные тренировки.