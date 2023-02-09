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НовостиОбщество9 февраля 2023 20:09

В Майкопе более 180 многодетных семей четвертый год не могут дождаться дорог и электричества

Людям выделили земельные участки под строительство без инфраструктуры
Евгения ХАЛИКОВА
Людям выделили участки без удобств.

Людям выделили участки без удобств.

Фото: Иван Макеев

Многодетные семьи Майкопа столкнулись с большой проблемой, когда решили строить дома на выделенных администрацией земельных наделах. Из-за отсутствия дорог сюда не может проехать строительная техника. Также за четыре года к участкам так и не протянули электричество. В республиканскую прокуратуру обратилась за помощью 181 многодетная семья.

- Проверка показала, что фактически земельные участки в указанном районе не обеспечены необходимой коммунальной инфраструктурой и автомобильными дорогами. Эти обстоятельства значительно осложняют процесс строительства жилых домов, а также проживания в уже построенных домах на выделенных земельных участках, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства при реализации прав многодетных семей на получение земельных участков. Выяснилось, что участки в Ханской выдавались с 2018 по 2019 гг. Главе Майкопе придется восстановить права граждан на блага цивилизации.