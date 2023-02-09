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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 20:33

На Кубани 43-летнего мужчину будут судить за хранение 1,6 кг конопли

Засушенные листья галлюциногенного растения подозреваемый хранил в сарае
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчину обвиняют в хранение наркотиков.

Мужчину обвиняют в хранение наркотиков.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мостовском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркосодержащего растения.

- По данным следствия, обвиняемый незаконно хранил в хозяйственной постройке на территории своего домовладения около 1,6 кг частей конопли, что подтверждено экспертизой. Установлено, что мужчина оборвал дикорастущие кусты каннабиса, которые обнаружил на окраине своего земельного участка, и планировал изготовить марихуану для личного употребления, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Мостовскому району.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина может провести за решеткой около до десяти лет.