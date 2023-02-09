В Апшеронском районе задержали браконьера за убийство косули

В Апшеронском районе задержали охотника с гладкоствольным огнестрельным охотничьим оружием. Инспекторы Охотнадзора обнаружили при мужчине убитого самца косули.

- Напоминаем, что с 10 января 2023 года на территории Краснодарского края сезон любительской и спортивной охоты закрыт. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

По данному факту в ОМВД по Апшеронскому району сотрудниками уже подано заявление по статье 258 УК РФ. Мужчину подозревают в незаконной охоте. Ущерб, нанесенный объектам животного мира, составил 120 тыс. рублей.