На содержание медведя из зоопарка-тюрьмы в Сочи собирают деньги

На содержание медведя ведется сбор денег. Фото: Олег УМАРОВ

Медведя из зоотюрьмы в Сочи эвакуировали. Зверь по кличе Винни-Пух долгое время гастролировал по циркам. Однако владельцы сафари-парка решили выкупить медведя и поместили в клетку. Через некоторое время инвесторы сбежали, а животных бросили на произвол судьбы.

За два года животные истощали, были обезвожены. Зооактивисты и СМИ забили тревогу. На проблему обратили внимание сотрудники Кавказского заповедника и РГО. Животных начали эвакуировать. Самого последнего забрали медведя. Его отправили на место передержки на территории РГО. Винни будет жить на закрытой базе рядом с селом Монастырь до тех пор, пока центры спасения животных не подготовят для медведя подходящие условия.

- Винни уже обживает свое новое жилье. Семичасовая операция по эвакуации бурого медведя из заброшенного сафари-парка завершилась успешно. Переговоры о его передаче в зоопарк или иное достойное место ведутся Сочинским географическим обществом, которое на период передержки будет кормить и содержать Винни, - сообщили в пресс-службе РГО.

К слову, на содержание медведя ведется сбор денег. Любую сумму можно перевести по номеру +79667773311 Александр Владимирович. Просьба указывать в сообщении: На содержание Винни.

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