Погода в Адыгее 10 февраля 2023: день пройдет без осадков

Узнали, какой будет погода в Адыгее 10 февраля 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 10 февраля 2023 года.

В Адыгее 10 февраля ожидается переменчивая облачность. Максимальная температура воздуха днем -2 градуса. Ветер северный, 2 м/с. В течение суток осадков не предвидится. Ночью температура опустится до -12 градусов. Ветер восточный, 1 м/с.

В горах республики местами пройдет снег. В светлое время суток в Лаго-Наки воздух прогреется до + 4 градусов. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов. Ветер южный, 2 м/с.