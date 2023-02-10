Мэр Сочи поручил остановить строительство гостиничного комплекса «Монреаль Парк»

Мэрия Сочи отказала застройщику еще в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Курортном проспекте Сочи планировали построить гостиничный комплекс. Однако мэр города Алексей Копайгородский не дал на это разрешение. Глава Сочи приостановил возведение комплекса. Алексей Копайгородский подписал соответствующее постановление.

К слову, строительство гостиницы обсуждалось в суде. На заседании 28 ноября 2022 года был приостановлен процесс решения о законности строительства комплекса до окончания производства в кассации.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэрия Сочи отказала застройщику еще в 2021 году. Это связано с тем, что компания предоставила в администрацию не соответствующие документы. Границы комплекса выходили за пределы правомерного земельного участка. Также застройщик решил не выполнять проект по сносу возведенных объектов. Высотность здания была превышена, а озеленение недостаточно.

В настоящее время застройщик оспорил отказ в суде. Запрет на строительство снял Краснодарский краевой суд. Решение оспаривается администрацией Сочи.