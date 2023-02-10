В Краснодаре проектируют благоустройство сквера им. Гатова Фото: krd.ru

В Краснодаре проектируют благоустройство сквера им. Гатова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зеленую зону обновят в районе улицы Стасова, 175. Специалисты возьмут за основу дизайн-проект, ранее согласованный с жителями. На подготовку проекту рассчитывают затратить два месяца. После этого определят стоимость строительно-монтажных работ.

В дизайн-проекте сквера учли центральную аллею с деревьями и зонами отдыха, детской и спортивной площадками. Жители и гости города также смогут сыграть в шахматы на свежем воздухе. Среди деревьев установят специальные столы.

В центре сквера появится фотозона со словом «Любовь». А по желанию жителей на территории также установят бесплатный туалет нового типа.

- Перед зданием Дворца искусств КМТО «Премьера» планируют оборудовать зоны отдыха и выполнить дополнительное озеленение. На всем протяжении сквера появятся новые фонари освещения и камеры видеонаблюдения, - рассказали в мэрии Краснодара.