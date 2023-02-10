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НовостиОбщество10 февраля 2023 5:16

На Кубани отмечают 80-ю годовщину освобождения Брюховецкого района от немецко-фашистских захватчиков

Район полностью освобожден 10 февраля 1943 года
Светлана ОВДЕЙ
10 февраля 1943 года освобожден Брюховецкий район Фото: t.me/kondratyevvi

10 февраля 1943 года освобожден Брюховецкий район Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани отмечают годовщину освобождения Брюховецкого района. Ровно 80 лет назад, 10 февраля 1943 года, муниципалитет полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор края рассказал о боях, развернувшихся на территории района.

- Наступление развивалось вдоль закованных в лед рек - Бейсуг, Правый Бейсужек и Левый Бейсужек. Камыш у берега был выкошен для отопления домов, реки стали естественными рубежами обороны, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Во время освобождения Брюховецкого района смертельные сражения шли за каждую станицу и каждый хутор муниципалитета.